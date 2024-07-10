Жители России посчитали «летающей тарелкой» след ракеты-носителя Ariane 6

Москва. В небе над европейской частью России, а также в Белоруссии и на Украине 9 июля наблюдался яркий объект. В соцсетях его поспешили назвать инопланетным космическим кораблем, но специалисты указали на земное происхождение «летающей тарелки», пишет Газета.ру.

Внешне «НЛО» напоминало яркое пятно, вокруг которого расходились светящиеся круги. Фото и видео объекта размещали в соцсетях жители Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Также на загадочное явление обратили внимание в Белоруссии и на Украине.

По мнению специалистов, за инопланетную технику приняли разработанную по космической программе Евросоюза ракету-носитель Ariane 6. Ее запустили 9 июля с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Ariane 6 должна заменить Ariane 5. Она может стартовать с низкой околоземной орбиты и использоваться для освоения дальнего космоса. В апреле 2024 года проводились секретные испытания верхней ступени этой ракеты.

Напомним, недавно в американском штате Миссури помощник шерифа остановил «летающую тарелку» и проверил документы у водителя. Оказалось, что тюнингованный под инопланентный космический корабль автомобиль направлялся в Нью-Мексико на фестиваль рукотворных НЛО.