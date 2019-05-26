play
pause
  • $ 64.61 ↑
  • € 72.32 ↑

Французский политик призвал покончить с «антироссийской истерией»

14:30, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
14:30, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
281
0
#политика\n#санкции\n#истерия\n#Франция\n#Россия.
Фото: pxhere.com
281
0

По мнению депутата, санкции против Москвы вредят экономике.

Франция. Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал покончить с «антироссийской истерией». Этот вопрос политик поднял в запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, пишет RT.

Эврар призвал обратить внимание на результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который не нашел доказательств вмешательства Москвы в американские выборы президента Дональда Трампа в 2016 году. Он отметил, что хотя предполагаемое вмешательство и не было основой санкций ЕС против России, тем не менее, история со «сговором» могла повлиять на дальнейшие решения Европы о продлении ограничений.

Парламентарий призвал отказаться от санкций против Москвы, которые вредят экономике Франции.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» - сказал он и добавил, что, вероятно, Парижу стоит сделать первый шаг к возобновлению диалога и торговли с Россией.

14:30, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
281
0
#политика\n#санкции\n#истерия\n#Франция\n#Россия.
МирТесен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевший из Москвы в Ижевск самолет вынужденно сел в Нижнекамске

20:35, 23 мая, 2019
6111

Гендиректор сменился на Сарапульском электрогенераторном заводе

2628
17:10, 24 мая, 2019

10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

2272
13:07, 23 мая, 2019

Похолодание придет в Удмуртию в пятницу

1888
14:51, 23 мая, 2019

День города в Сарапуле будут праздновать три дня

1729
14:08, 21 мая, 2019

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом «пьяном» мальчике в Балашихе

12:44, 21 мая, 2019
1668

В Иркутске осудили контрактника за взрыв в военной части

1336
16:46, 20 мая, 2019

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тыс пациентов

1127
12:03, 21 мая, 2019

Туристам из России открыли безвизовый въезд еще в одну страну

934
12:47, 25 мая, 2019

В Рособрнадзоре предупредили о мошенниках, продающих задания ЕГЭ

865
17:37, 20 мая, 2019

Мальчик из России погиб от отравления в египетском отеле

16:32, 21 мая, 2019
3001

Смартфоны Huawei отключат от Android

1728
09:35, 20 мая, 2019

Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги финала

1231
09:46, 23 мая, 2019

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

900
09:32, 21 мая, 2019

Пожилой японец три года слепил лазерной указкой пилотов ВВС США

810
16:42, 22 мая, 2019

Мультимедиа

Последний звонок 2019 в Ижевске

25 мая, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 мая, 2019

Учения следственного управления СКР по Удмуртии

24 мая, 2019