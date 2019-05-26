Французский политик призвал покончить с «антироссийской истерией»

По мнению депутата, санкции против Москвы вредят экономике.

Франция. Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал покончить с «антироссийской истерией». Этот вопрос политик поднял в запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, пишет RT.

Эврар призвал обратить внимание на результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который не нашел доказательств вмешательства Москвы в американские выборы президента Дональда Трампа в 2016 году. Он отметил, что хотя предполагаемое вмешательство и не было основой санкций ЕС против России, тем не менее, история со «сговором» могла повлиять на дальнейшие решения Европы о продлении ограничений.

Парламентарий призвал отказаться от санкций против Москвы, которые вредят экономике Франции.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» - сказал он и добавил, что, вероятно, Парижу стоит сделать первый шаг к возобновлению диалога и торговли с Россией.