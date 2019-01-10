Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

На действия сотрудников подали жалобу.

Херсон. Украина. Крымского футболиста похитили работники херсонского военкомата и попытались отправить в украинскую армию. Об этом рассказал назначенный Киевом уполномоченный по правам человека в Крыму в эфире радио «Куреш», пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

20-летний молодой человек приехал в Херсон, чтобы устроиться в один из местных футбольных клубов. Утром он пошел в магазин, где его остановили двое мужчин и начали задавать вопросы о возрасте, месте жительства и службе. На все вопросы парень ответил, после чего неизвестные взяли его под руки и посадили в машину, откуда запертый смог дозвониться матери.

Только после этого выяснилось, что мужчины были работниками херсонского городского военкомата, которые намеревались отвести футболиста на медкомиссию.

«Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а всё остальное ему поставили автоматом, все печати», — рассказал омбудсмен.

Позже на действия сотрудников подали жалобу.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году, однако Украина продолжает считать его своей территорией.