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Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

13:40, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
13:40, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
815
0
#армия\n#Украина\n#Крым\n#военкомат
Фото: Bagdasar 1/Википедия
815
0

На действия сотрудников подали жалобу.

Херсон. Украина. Крымского футболиста похитили работники херсонского военкомата и попытались отправить в украинскую армию. Об этом рассказал назначенный Киевом уполномоченный по правам человека в Крыму в эфире радио «Куреш», пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

20-летний молодой человек приехал в Херсон, чтобы устроиться в один из местных футбольных клубов. Утром он пошел в магазин, где его остановили двое мужчин и начали задавать вопросы о возрасте, месте жительства и службе. На все вопросы парень ответил, после чего неизвестные взяли его под руки и посадили в машину, откуда запертый смог дозвониться матери.

Только после этого выяснилось, что мужчины были работниками херсонского городского военкомата, которые намеревались отвести футболиста на медкомиссию.

«Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а всё остальное ему поставили автоматом, все печати», — рассказал омбудсмен.

Позже на действия сотрудников подали жалобу.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году, однако Украина продолжает считать его своей территорией.

13:40, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
815
0
#армия\n#Украина\n#Крым\n#военкомат

 

 

 


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