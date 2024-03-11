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Корона конкурса «Мисс мира» досталась представительнице Чехии

09:58, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Корона конкурса «Мисс мира» досталась представительнице Чехии
09:58, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
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#Индия\n#Чехия\n#красота\n#женщины\n#девушки\n#Мисс мира\n#конкурс красоты
Фото: скриншот видео с youtube
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112 красавиц со всего мира боролись за победу в индийском Мумбаи.

Мумбаи. Индия. Жюри конкурса «Мисс мира» отдало первое место Кристине Пышковой из Чехии. Финал международного смотра красавиц прошел в индийском Мумбаи, пишет «Интерфакс».

Титул первой вице-мисс достался Ясмине Зайтун из Ливана. Всего в конкурсе участвовало 112 девушек, россиянок среди них не было.

Отмечается, что финал «Мисс мира» провели в Индии после 28-летнего перерыва. Ранее представительницы этой страны побеждали в конкурсе 6 раз. Россиянкам звание «Мисс мира» присуждали дважды: в 1992 году Юлии Курочкиной, в 2008 году – Ксении Сухиновой.

09:58, 11 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
65
0
#Индия\n#Чехия\n#красота\n#женщины\n#девушки\n#Мисс мира\n#конкурс красоты