Корона конкурса «Мисс мира» досталась представительнице Чехии

Мумбаи. Индия. Жюри конкурса «Мисс мира» отдало первое место Кристине Пышковой из Чехии. Финал международного смотра красавиц прошел в индийском Мумбаи, пишет «Интерфакс».

Титул первой вице-мисс достался Ясмине Зайтун из Ливана. Всего в конкурсе участвовало 112 девушек, россиянок среди них не было.

Отмечается, что финал «Мисс мира» провели в Индии после 28-летнего перерыва. Ранее представительницы этой страны побеждали в конкурсе 6 раз. Россиянкам звание «Мисс мира» присуждали дважды: в 1992 году Юлии Курочкиной, в 2008 году – Ксении Сухиновой.