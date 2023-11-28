24 жителя Индии погибли от ударов молний

Гандинагар. Индия. Грозы погубили 24 человека в индийском штате Гуджарат. Причиной смерти признаны удары молний, передает «МИР 24» со ссылкой на британское издание Independent.

Кроме того, 23 жителя от грозовых разрядов получили ожоги и иные травмы. Погибли более 70 животных и повреждено 29 домов.

Грозами сопровождались обильные дожди с градом, обрушившиеся на индийский штат. Непогода стояла несколько дней. В некоторых местах за 24 часа выпало до 144 мм осадков, сообщили власти Гуджарата. Нанесен значительный ущерб посевам. Кроме того, из-за ливней пришлось временно закрыть керамические фабрики в районе Морби.

Напомним, в сентябре 2023 года в индийском штате Одиша молнии убили 12 человек.