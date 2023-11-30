Обнаженную ведьму и колдуна поймали за тайными ритуалами в Индии

Ангарпада. Индия. Неодетых мужчину и женщину уличили в занятиях черной магией жители села Ангарпада в индийском штате Одиша. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на New Indian Express.

Обнаженная парочка была замечена ночью возле места, где кремируют тела по обычаям индуистской религии. Крестьяне решили, что подозрительные люди проводят магический ритуал, целью которого может оказаться причинение вреда жителям села. Подозреваемых в ворожбе связали и допросили.

Оказалось, что мужчина действительно считает себя колдуном, а женщина хотела перенять у него опыт. В Ангарпаде были кремированы ее предки, поэтому пара встретилась именно там. Какова была цель проводимого ритуала, выяснить не удалось.

Жители между тем позвонили в соседнюю деревню родственникам начинающей «ведьмы». Те сообщили о самоуправстве в полицию. Теперь «делом о колдовстве» занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в январе 2022 года парламент Каталонии реабилитировал всех ведьм, сожженных в X–XVIII веках в этой провинции Испании.