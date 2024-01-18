Удмуртия презентовала потенциал местного этнотуризма в Индии

Дели. Индия. Этнокультурный центр «Солнцепляс» из Балезинского района представил свой стенд на выставке в Дели. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Также в ходе выставки Indus Food 2024 (18+) индийцев познакомили с туристическими картами Удмуртии и календарём культурных событий.

Гостей выставки пригласили в Удмуртию на культурные и спортивные мероприятия, среди которых — «Всемирный день пельменя» (0+), «Лыжный марафон имени Г. А. Кулаковой» (0+), фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (0+). Жители Индии, Канады, Новой Зеландии и стран Африки заинтересовались удмуртской культурой и высказали пожелание поближе познакомиться с культурой республики.

«Удмуртская этника очаровывает зарубежных гостей с первой встречи, мы постоянно убеждаемся в этом на стенде «Мы из Удмуртии!» на выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ, где гости из Турции, Чили, Перу, Бразилии, Индонезии, Китая, Индии завороженно слушают «Бабушек из Бураново» на интерактивном стенде», — прокомментировала международное отношение к Удмуртии руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш.