На границе Литвы и Белоруссии начали возводить стену

Делают это с целью остановить поток мигрантов.

Литва. Литва начала возводить стену на границе с Белоруссией. Об этом собщают "Известия"

На протяжении 550 км будет растянута колючая проволока, после выстроен забор. Обойдется это в 41 млн евро.

По мнению литовских властей, сооружение поможет сдерживать поток мигрантов. Число нелегалов в этой стране выросло по сравнению с 2020 годом в 10 раз. В этом власти винят Белоруссию. По мнению Литвы, туроператор страны-соседа зарабатывает на переправке мигрантов из Сирии и Ирака.