На границе Литвы и Белоруссии начали возводить стену

Делают это с целью остановить поток мигрантов.
Литва. Литва начала возводить стену на границе с Белоруссией. Об этом собщают "Известия".
На протяжении 550 км будет растянута колючая проволока, после выстроен забор. Обойдется это в 41 млн евро.
По мнению литовских властей, сооружение поможет сдерживать поток мигрантов. Число нелегалов в этой стране выросло по сравнению с 2020 годом в 10 раз. В этом власти винят Белоруссию. По мнению Литвы, туроператор страны-соседа зарабатывает на переправке мигрантов из Сирии и Ирака.