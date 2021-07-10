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На границе Литвы и Белоруссии начали возводить стену

10:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
На границе Литвы и Белоруссии начали возводить стену
10:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
42
0
#Литва\n#Белоруссия\n#мигранты
Фото: pixabay.com
42
0

Делают это с целью остановить поток мигрантов.

Литва. Литва начала возводить стену на границе с Белоруссией. Об этом собщают "Известия".
На протяжении 550 км будет растянута колючая проволока, после выстроен забор. Обойдется это в 41 млн евро.
По мнению литовских властей, сооружение поможет сдерживать поток мигрантов. Число нелегалов в этой стране выросло по сравнению с 2020 годом в 10 раз. В этом власти винят Белоруссию. По мнению Литвы, туроператор страны-соседа зарабатывает на переправке мигрантов из Сирии и Ирака. 
10:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
42
0
#Литва\n#Белоруссия\n#мигранты