Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Нелегала из Узбекистана задержали в Удмуртии перед экзаменом по русскому языку

13:30, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Нелегала из Узбекистана задержали в Удмуртии перед экзаменом по русскому языку
13:30, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
677
0
#Узбекистан\n#Удмуртия\n#экзамен\n#родственники\n#мигранты
Фото: ИА «Сусанин»
677
0

Мужчина хотел сдать экзамен вместо своего родственника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обнаружили незаконно проживающего на территории России гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Перед проведением экзамена на знание русского языка иностранец предоставил паспорт Узбекистана. Полицейские усомнились в соответствии лица предоставленному документу. После дактилоскопической экспертизы сотрудники установили, что мужчина имеет другие персональные данные и находится на территории России без разрешения.

Нелегал пояснил, что его родственник попросил сдать за него экзамен, потому что сам не владеет русским языком.

Суд назначил нарушителю наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан, ожидая исполнения решения суда.

13:30, 03 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
677
0
#Узбекистан\n#Удмуртия\n#экзамен\n#родственники\n#мигранты