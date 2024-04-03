Нелегала из Узбекистана задержали в Удмуртии перед экзаменом по русскому языку

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обнаружили незаконно проживающего на территории России гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Перед проведением экзамена на знание русского языка иностранец предоставил паспорт Узбекистана. Полицейские усомнились в соответствии лица предоставленному документу. После дактилоскопической экспертизы сотрудники установили, что мужчина имеет другие персональные данные и находится на территории России без разрешения.

Нелегал пояснил, что его родственник попросил сдать за него экзамен, потому что сам не владеет русским языком.

Суд назначил нарушителю наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан, ожидая исполнения решения суда.