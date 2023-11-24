Беспорядки вспыхнули в Дублине после нападения на женщину и детей

Дублин. Ирландия. Нападение на женщину с детьми привело к антимигрантским протестам и погромам в столице Ирландии. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.

По данным полиции, на мать с тремя детьми напал неизвестный мужчина с ножом возле школы в северной части Дублина. Ранения получили 30-летняя женщина, а также мальчик и две девочки в возрасте 5-6 лет. Их увезли в больницу, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Прохожие задержали подозреваемого, причем ему после этого тоже потребовалась медицинская помощь.

Беспорядки начались после того, как местное издание сообщило, что нападавший — гражданин Алжира. На улицах начали собираться толпы возмущенных горожан. Они вступили в драки с полицией, подожгли несколько автомобилей стражей порядка, трамвай и автобус. Также протестующие разбивали витрины магазинов, напали на полицейский участок.