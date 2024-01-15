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В новогодние праздники следователи ВСО Ижевского гарнизона выявили мигрантов, уклоняющихся от призыва

15:18, 15 января, 2024
В новогодние праздники следователи ВСО Ижевского гарнизона выявили мигрантов, уклоняющихся от призыва
15:18, 15 января, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мигранты\n#следователь
Фото: unsplash.com (Luca Iaconelli)
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Людей, которые недавно получили российское гражданство, поставили на воинский учет.

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники следователи военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону и военного комиссариата Удмуртии провели совместные мероприятия по выявлению граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Речь идет о бывших иностранных гражданах, которые получили российское гражданство, рассказал «Сусанину» руководитель ВСО по Ижевскому гарнизону Вячеслав Новокшонов.

В ходе рейдов выявлены мигранты, которые после получения российского гражданства не встали на воинский учет. После доставки в военные комиссариаты они были поставлены на воинский учет.

Уклонение от призыва на военную службу может привести к серьезным последствиям. Согласно части 1 статьи 328 УК России, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до двух лет.

15:18, 15 января, 2024
1102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мигранты\n#следователь