В новогодние праздники следователи ВСО Ижевского гарнизона выявили мигрантов, уклоняющихся от призыва

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники следователи военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону и военного комиссариата Удмуртии провели совместные мероприятия по выявлению граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Речь идет о бывших иностранных гражданах, которые получили российское гражданство, рассказал «Сусанину» руководитель ВСО по Ижевскому гарнизону Вячеслав Новокшонов.

В ходе рейдов выявлены мигранты, которые после получения российского гражданства не встали на воинский учет. После доставки в военные комиссариаты они были поставлены на воинский учет.

Уклонение от призыва на военную службу может привести к серьезным последствиям. Согласно части 1 статьи 328 УК России, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до двух лет.