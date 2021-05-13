Миллионы убитых из-за коронавируса норок выкопают из-под земли в Дании

Цель – не допустить попадания трупного яда в подземные воды.



Копенгаген. Дания. Уничтоженных на зверофермах Дании норок эксгумируют и сожгут. Работы начнутся 13 мая, пишет ИА REGNUM со ссылкой на шведскую новостную службу SVT Nyheter.

Останки пушных животных решено утилизировать в связи с опасностью проникновения трупного яда в подземные воды и связанные с ними водоемы на поверхности. С 2022 года начнется очистка и рекультивация мест захоронений, рассчитанная на 10 лет.

Напомним, весной 2020 года на зверофермах Дании начали отмечаться случаи заражения норок коронавирусом. Во избежание дальнейшего распространения инфекции, в стране уничтожили все поголовье зверьков, насчитывавшее миллионы особей. Трупы были зарыты в землю на полигонах.