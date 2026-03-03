Закрыть
В Ижевске выявили нарушения в контактном зоопарке

16:15, 03 марта, 2026
16:15, 03 марта, 2026
Источник фото: пресс-служба Россельхознадзора
Владелец получил штраф.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске были выявлены нарушения в содержании животных в культурно-развлекательных целях. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

28 января 2026 года была проведена плановая проверка индивидуального предпринимателя. Оказалось, что корма для животных поступают без ветеринарных сопроводительных документов, что свидетельствует о нарушении законодательства.

2 марта Управлением предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

По данным сервиса Seldon.Basis (Селдон Базис), индивидуальный предприниматель зарегистрировался в 2012 году в Ижевске. Занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Имеет действующую лицензию Россельхознадзора России. С 2023 по 2024 годы четыре раза подвергался проверке, в том числе внепланово. Нарушений выявлено не было. 

