Ижевск. Удмуртия. В Ижевске были выявлены нарушения в содержании животных в культурно-развлекательных целях. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

28 января 2026 года была проведена плановая проверка индивидуального предпринимателя. Оказалось, что корма для животных поступают без ветеринарных сопроводительных документов, что свидетельствует о нарушении законодательства.

2 марта Управлением предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

По данным сервиса Seldon.Basis (Селдон Базис), индивидуальный предприниматель зарегистрировался в 2012 году в Ижевске. Занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Имеет действующую лицензию Россельхознадзора России. С 2023 по 2024 годы четыре раза подвергался проверке, в том числе внепланово. Нарушений выявлено не было.