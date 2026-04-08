Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии свой второй День рождения отпраздновала бенгальская тигрица Дина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, что полугодовалого котёнка привезли в Ижевск из Барнаульского зоопарка в ноябре 2024 года.

А теперь, 8 апреля, Дине исполнилось два года. За это время малышка выросла и стала взрослой тигрицей, но её любовь к коробкам не пропала. Даже сейчас она играет с картонными изделиями, как и 1,5 года назад.

А как выглядела Дина, когда только приехала в Удмуртию, можно посмотреть в нашем видео.