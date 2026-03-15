Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Гошу называют главным синоптиком, так как он ежегодно просыпается самым первым. Сейчас он пока ненадолго выходит на улицу, только чтобы осмотреть свои владения, а затем вновь прячется во внутреннем вольере.

Напомним, что в 2025 году Гоша вышел из спячки и показался на улице 17 марта.

Помимо косолапого в зоопарке Ижевска уже проснулись и ёжики. Пробуждение других медведей ожидают во второй половине марта.