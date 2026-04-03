Кез. Удмуртия. Трёх маленьких осиротевших медведиц нашли в Кезском районе Удмуртии после лесозаготовок. Об этом сообщает Центр спасения медвежат-сирот.

Зверей привезли в Центр помощи диким животным ночью 2 апреля. Медведица убежала и не вернулась. Несколько дней люди ждали, потом сообщили в Минприроды республики. Специалисты забрали косолапых 27 марта, обратились в Российское биологическое общество, а те перенаправили их в Центр спасения.

Медвежат кормили по рекомендациям специалистов, оформили документы, сделали прочный ящик с вентиляцией и отвезли в Москву. Там их встретила директор Биологического общества Валерия Аверкиева. Дальше медвежат и забрала команда Центра.

«Благодаря такой сложной, но слаженной логистике, медвежата очень быстро попали к нам. Мы выражаем всем участникам этой «операции» искреннюю благодарность за содействие в доставке медвежат», — говорится в сообщении.

Сразу после этого зверей осмотрели в госпитале. Несколько дней без еды не привели к истощению — помог усиленный режим кормления.

Две медведицы едят хорошо. Третья пока отказывается от еды, но остаётся активной. Это даёт шанс, что кормление скоро наладится.