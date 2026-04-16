Удмуртия. Новые мобильные ветпункты поступили в Шарканский и Балезинский районы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Это передвижные рабочие места для ветеринаров, которые помещаются в автомобиль «Лада Ларгус».

«В каждой машине есть холодильник для хранения вакцин и биопрепаратов, безыгольные инъекторы, сканеры для считывания микрочипов, машинки для стрижки животных, а также ноутбук, складные стол и стул, шатёр-тент. Теперь наши специалисты могут приехать в любую деревню, развернуть мобильный пункт прямо на месте и провести вакцинацию, чипирование или осмотр животных с максимальным комфортом и для врача, и для пациента», — рассказала начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова.

Укрепление материально-технической базы ветлечебниц проводится для того, чтобы сделать ветеринарную помощь для жителей отдалённых деревень, где нет стационарных ветклиник.

Отмечается, что за 2025 год Главное управление ветеринарии региона получило 15 единиц техники, среди которых «УАЗ», «Соболь», «ГАЗель», а также 11 легковых авто.