Нарушения выявили на выставке животных в Воткинске

17:45, 19 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Воткинск
#Удмуртия
#выставка
#нарушения
#животные
Источник фото: управления Россельхознадзора
У организатора нет лицензии на такую деятельность.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на выставке животных был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

С 5 по 15 февраля в торговом центре «Айсберг» в Воткинске прошла выставка «Мир джунглей» (18+). На втором этаже здания в культурно-зрелищных целях были представлены пауки-птицееды, скорпионы, узорчатый полоз, лопастехвостый геккон, рогатая лягушка, бородатая агама, полоз масковый, удав, геккон токи, эублефар и хамелеон. Животные находились в 34 террариумах. 

13 февраля сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры Воткинска проверили выставку. Оказалось, что индивидуальный предприниматель не имеет лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. 

Помимо этого, специалисты выявили ряд нарушений: в журнале наблюдений не ведётся учёт кормления животных; уборку помещений и вольеров не фиксируют в специальном журнале; нет трудового договора со специалистом в области ветеринарии; помещение и террариумы не оборудованы средствами измерения температуры и влажности, что важно для содержания рептилий; нет плана проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней.  

Сотрудники выставки заявили, что животных кормят мышатами, тараканами и личинками. Корма не имеют сертификатов соответствия. 

Всю собранную информацию уже направили в прокуратуру Воткинска для принятия мер. 

