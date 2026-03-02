Ижевск. Удмуртия. Несмотря на наступление календарной весны, животные зоопарка Удмуртии пока не ощутили смену времён года. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе зоопарка Ижевска.

Начало марта не потревожило крепкий сон бурых и гималайских медведей. Как и всегда, в течение зимы они иногда просыпались, чтобы подкрепиться, но затем сразу ложились в спячку. И сейчас пока никто из них не подаёт признаков окончательного пробуждения.

Напомним, что мишки уснули в первые пять дней декабря 2025 года. В зоопарке Удмуртии отметили, что в этот раз они впали в спячку на неделю раньше, чем обычно. В результате можно ожидать, что и проснутся медведи раньше, стандартно они начинают выходить из спячки во второй половине марта. В 2025 году Гоша пробудился от долгого сна и вышел в открытый вольер 17 марта.

«Наш главный синоптик пока не хочет просыпаться. Но даже если он сейчас проснётся, мы ещё понаблюдаем за ним неделю-полторы, потому что было уже такое, и не раз, что он проснулся, а через две недели обратно засыпал», — рассказали в пресс-службе зоопарка Удмуртии.

Не собираются выходить из глубокой спячки и барсуки, сурки и ёжики.

Другие обитатели зоопарка также ещё не особо ощущают наступление весны. Но из-за того, что 2 марта в Ижевске потеплело до 0 градусов, животные вышли на улицу погулять. Сотрудники ждут, когда ещё немного потеплеет, количество снега уменьшится и обитатели зоопарка станут более активными.