Как только сойдёт снег, их выпустят на прогулку.
Ижевск. Удмуртия. Ёжики из зоопарка Ижевска начали просыпаться после зимнего сна. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
После пробуждения ежи приступили к поеданию угощения — сушёных насекомых. Как только сойдёт снег, животные выйдут на прогулку.
Напомним, что ёжики ежегодно впадают в спячку раньше всех. В 2025 году они уснули примерно в конце сентября — начале октября.
Пробуждение главного синоптика зоопарка — медведя Гоши и остальных его сородичей ожидают во второй половине марта.