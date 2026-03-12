Ижевск. Удмуртия. Ёжики из зоопарка Ижевска начали просыпаться после зимнего сна. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

После пробуждения ежи приступили к поеданию угощения — сушёных насекомых. Как только сойдёт снег, животные выйдут на прогулку.

Напомним, что ёжики ежегодно впадают в спячку раньше всех. В 2025 году они уснули примерно в конце сентября — начале октября.

Пробуждение главного синоптика зоопарка — медведя Гоши и остальных его сородичей ожидают во второй половине марта.