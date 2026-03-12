Закрыть
В зоопарке Ижевска из спячки начали выходить ёжики

12:00, 12 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#сон
Источник фото: зоопарк Удмуртии
Как только сойдёт снег, их выпустят на прогулку.

Ижевск. Удмуртия. Ёжики из зоопарка Ижевска начали просыпаться после зимнего сна. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

После пробуждения ежи приступили к поеданию угощения — сушёных насекомых. Как только сойдёт снег, животные выйдут на прогулку.

Напомним, что ёжики ежегодно впадают в спячку раньше всех. В 2025 году они уснули примерно в конце сентября — начале октября.

Пробуждение главного синоптика зоопарка — медведя Гоши и остальных его сородичей ожидают во второй половине марта