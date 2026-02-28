Удмуртия. В феврале в Удмуртии стартовали плановые профилактические мероприятия среди сельхозживотных. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии региона.

«Специалисты госветслужбы проводят вакцинацию и диагностику, чтобы сохранить поголовье здоровым и предупредить распространение заболеваний», — говорится в сообщении.

В планах специалистов — привить животных от бешенства, сибирской язвы, лептоспироза, пастереллёза, а также отобрать пробы на лейкоз и бруцеллез.

На первом этапе ветеринары проведут бесплатную вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота против пастереллёза.