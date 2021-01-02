Свиную голову подбросили в дом спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси

СМИ предполагают, что это связано с отказом в повышении «коронавирусных» выплат гражданам более чем в три раза.

Сан-Франциско. США. Американские СМИ сообщили о нападении вандалов на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Незадолго до этого сенат заблокировал вопрос повышения «коронавирусных» выплат гражданам с 600 до 2000 долларов США, который уже был одобрен нижней палатой.

По информации «Российской газеты», вандалы измазали землю, деревья и ворота дома Нэнси Пелоси красной краской, а также подбросили к ним отрезанную свиную голову. Фотографии с места происшествия появились в Сети. Среди надписей, оставленных хулиганами, «Отмените аренду» и «Мы хотим все».