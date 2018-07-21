На аукционе в США продадут редкую золотую монету из коллекции Нила Армстронга

Также с молотка пустят личные вещи астронавта.

Даллас. США. В США на аукционах дома «Heritage Auctions» продадут личные вещи астронавта Нила Армстронга. Первые торги пройдут в ноябре 2018 года, пишет РБК.

На молоток выставят бейсболку бойскаута и флаг университета Пердью, где учился Армстронг. Именно их, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт астронавт брал в полет на Луну.

Кроме того, желающие смогут приобрести флаги США, ООН и серебряные монеты, выпущенные в память о космической программе «Аполлон».

Отдельным лотом станет редкая золотая монета из коллекции Армстронга.