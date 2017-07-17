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      Названы имена подозреваемых в убийстве российского туриста в Абхазии

      12:40, 17 июля, 2017
      Новичок
      12:40, 17 июля, 2017
      Новичок
      173
      0
      #Абхазия\n#преступления\n#арест\n#гибель человека\n#туристы
      Фото: pixabay.com
      173
      0

      По данным следствия, ими оказались два местных жителя.

      Сухум. Абхазия. Министерство внутренних дел республики обнародовало имена подозреваемых в убийстве российского туриста. По данным ведомства, ими оказались два местных жителя. 

      В результате розыскных мероприятий оперативных служб были задержаны Адгур и Даур Джинджолия, являющиеся родными братьями. По версии правоохранительных органов, именно они 11 июля 2017 года совершили разбойное нападение на группу российских туристов, в результате чего один человек погиб. 

      По информации ведомства, один из задержанных сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых найдено оружие и вещественные доказательства. 

      В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.


      12:40, 17 июля, 2017
      Новичок
      173
      0
      #Абхазия\n#преступления\n#арест\n#гибель человека\n#туристы

       

       

       

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