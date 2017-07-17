Названы имена подозреваемых в убийстве российского туриста в Абхазии

По данным следствия, ими оказались два местных жителя.

Сухум. Абхазия. Министерство внутренних дел республики обнародовало имена подозреваемых в убийстве российского туриста. По данным ведомства, ими оказались два местных жителя.

В результате розыскных мероприятий оперативных служб были задержаны Адгур и Даур Джинджолия, являющиеся родными братьями. По версии правоохранительных органов, именно они 11 июля 2017 года совершили разбойное нападение на группу российских туристов, в результате чего один человек погиб.

По информации ведомства, один из задержанных сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых найдено оружие и вещественные доказательства.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.



