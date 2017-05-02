Китайские инженеры представили боевого робота Monkey King

В августе 2017 года его уже планируют выпустить на ринг для участия в боях огромных роботов.

Пекин. Китай. Инженеры компании Greatmetal в Китае создали прототип боевого робота Monkey King. Его представили на фестивале G-Festival в Пекине, сообщают «Народные Новости».

Работы проводились в течение двух месяцев. Вес робота составил 4 тонны. Monkey King планируют использовать для участия в боях. Планируется выпустить его на ринг в августе 2017 года.

Разработчики назвали робота в честь «Короля обезьян» из-за внешнего сходства гориллы и машины. Робот стоит на четырех ногах, имеет типичный изгиб спины и приподнятую голову.

Известно, что Monkey King может изменить форму. В каждом положении он сохраняет свободное пространство для водителя. Стоя на двух ногах, робот может брать в руки жезл, который носит на спине.