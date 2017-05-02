  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Китайские инженеры представили боевого робота Monkey King

      09:35, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      09:35, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      119
      0
      #Китай\n#роботы\n#обезьяны\n#новые технологии
      Фото: pixabay.com
      119
      0

      В августе 2017 года его уже планируют выпустить на ринг для участия в боях огромных роботов.

      Пекин. Китай. Инженеры компании Greatmetal в Китае создали прототип боевого робота Monkey King. Его представили на фестивале G-Festival в Пекине, сообщают «Народные Новости».

      Работы проводились в течение двух месяцев. Вес робота составил 4 тонны. Monkey King планируют использовать для участия в боях. Планируется выпустить его на ринг в августе 2017 года.

      Разработчики назвали робота в честь «Короля обезьян» из-за внешнего сходства гориллы и машины. Робот стоит на четырех ногах, имеет типичный изгиб спины и приподнятую голову.

      Известно, что Monkey King может изменить форму. В каждом положении он сохраняет свободное пространство для водителя. Стоя на двух ногах, робот может брать в руки жезл, который носит на спине.

      09:35, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      119
      0
      #Китай\n#роботы\n#обезьяны\n#новые технологии
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа