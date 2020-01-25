20 человек погибло и больше тысячи пострадали в результате землетрясения в Турции

Спасатели продолжают разбирать завалы.



Анкара. Турция. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции. Сильнее всего его последствия проявились в восточной провинции Элязыг, а отголоски подземных толчков ощущались по всей стране, сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции, в результате землетрясения погибли 20 человек и ещё 1015 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы, число погибших и пострадавших может возрасти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в связи с ЧП выразил солидарность народу Турции.