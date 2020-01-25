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20 человек погибло и больше тысячи пострадали в результате землетрясения в Турции

10:38, 25 января, 2020
Евгений Кандаков
20 человек погибло и больше тысячи пострадали в результате землетрясения в Турции
10:38, 25 января, 2020
Евгений Кандаков
213
0
#Турция\n#землетрясение\n#разрушения\n#гибель людей\n#стихийное бедствие
Фото: pixabay.com
213
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Спасатели продолжают разбирать завалы.

Анкара. Турция. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции. Сильнее всего его последствия проявились в восточной провинции Элязыг, а отголоски подземных толчков ощущались по всей стране, сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции, в результате землетрясения погибли 20 человек и ещё 1015 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы, число погибших и пострадавших может возрасти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в связи с ЧП выразил солидарность народу Турции.

10:38, 25 января, 2020
Евгений Кандаков
213
0
#Турция\n#землетрясение\n#разрушения\n#гибель людей\n#стихийное бедствие

 

 

 


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