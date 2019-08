В Бразилии наркобарон попытался сбежать из тюрьмы, перевоплотившись в собственную дочь

Бразилия. В Бразилии сбежать из тюрьмы попытался лидер крупной наркогруппировки Клаувино да Сильва. Для этого он перевоплотился в собственную дочь-подростка при помощи одежды, парика, очков и силиконовой маски с женским лицом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, 42-летний наркобарон по прозвищу Коротышка планировал оставить дочь вместо себя в тюрьме.

Преступник уже был на выходе, когда полицейские обратили внимание на нервное поведение «посетителя», что его и выдало.

Правоохранителям предстоит выяснить роль 19-летней девушки в побеге отца. Самого Сильву перевели в тюрьму строго режима.

Клаувино да Сильва является одним из лидеров «Красной команды» — одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии.

A Brazilian inmate has been caught trying to escape from prison by pretending to be his teenage daughter when she visited him behind bars. Gang leader Clauvino da Silva, also known as 'Shorty', tried to leave the prison in Rio de Janeiro dressed in her clothes and wearing a silicon girl's mask and long dark-haired wig, but his nervousness gave him away, prison officials said.