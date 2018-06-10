В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

Птенцы добрались оттуда до города Марнеули.

Марнеули. Грузия. Нашествию крохотных цыплят подвергся Марнеули на востоке Грузии. Как пишут «Известия», сотни птенцов пришли в центр города с близлежащей свалки.

Оказалось, что местная птицефабрика отправила на свалку партию бракованных яиц. Однако условия там оказались не хуже, чем в инкубаторе, и вскоре полигон оказался переполнен свежевылупившимися цыплятами. Оттуда многие из них добрались до Марнеули.

Местные жители забрали часть птенцов в свои подворья. Многие также засняли картину нашествия на видео и выложили в соцсетях.