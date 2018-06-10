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В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
16:46, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
387
0
#Грузия\n#видео\n#свалки\n#птицы\n#курьезы
Фото: pixabay.com
387
0

Птенцы добрались оттуда до города Марнеули.  

Марнеули. Грузия. Нашествию крохотных цыплят подвергся Марнеули на востоке Грузии. Как пишут «Известия», сотни птенцов пришли в центр города с близлежащей свалки.

Оказалось, что местная птицефабрика отправила на свалку партию бракованных яиц. Однако условия там оказались не хуже, чем в инкубаторе, и вскоре полигон оказался переполнен свежевылупившимися цыплятами. Оттуда многие из них добрались до Марнеули.   

Местные жители забрали часть птенцов в свои подворья. Многие также засняли картину нашествия на видео и выложили в соцсетях.

16:46, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
387
0
#Грузия\n#видео\n#свалки\n#птицы\n#курьезы

 

 

 


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