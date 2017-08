В США 10 человек пострадали от урагана «Харви»

Техас. США. В городе Рокпорт в штате Техас от урагана «Харви» пострадали 10 человек. Как пишет РБК, в ночь на субботу, 26 августа, непогода достигла юго-восточного побережья США.

Также есть повреждения городских построек. В соседнем городе Корпус-Кристи, в котором проживают 320 тыс. человек, ветер повредил линии электропередачи, в результате чего без электричества остались 155 тыс. человек.

BREAKING PHOTOS: This car wash in Taft, TX was completely destroyed after #Harvey ripped through the area