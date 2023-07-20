Торнадо превратил в развалины фармацевтический завод в США

Роли. США. По территории американского штата Северная Каролина прошел смерч. Скорость его движения достигала 60 км в час, передает «МИР 24».

Травмы получили четыре жителя, оказавшиеся на пути торнадо. Разрушению подверглись корпуса предприятия по производству лекарств. Кровли зданий смяло, как бумагу. Обломки разрушенных конструкций валяются на всей территории завода. Повреждения получили и другие строения по соседству.

Дороги штата перекрыло упавшими деревьями. Движение было невозможно до разбора завалов.