Поваленные деревья и переполненные ливнёвки: последствия урагана в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В последние дни Ижевск изнывал от жары и вот 12 июля город накрыли долгожданные осадки, однако вместо приятного летнего дождя на город обрушился ураган с ливнем. Ижевчане делятся в соцсетях фотографиями последствий разгула стихии.

Перед началом ливня резко потемнело, задул сильный порывистый ветер. В доме на улице Удмуртская, 157 выбил раму балкона.

Ещё одно большое дерево упало на улице Ракетная во дворе дома №36. Здесь же ветром сдуло детский домик на игровой площадке.

Возле дома №13 на улице Машиностроителей дерево шквалистым ветром повалило на дорогу, повреждена контактная линия троллейбусов.

В пригороде на Шебердинском тракте деревья упали на проезжую часть.

У Русского драмтеатра в Ижевске шквалистого ветра не выдержал дорожный знак на парковке. Упасть ему не дал чей-то автомобиль.



Фото: vk.com/iggs18 (ИГГС)



Дождь дал серьёзную нагрузку на ливневые канализации. В частности, ливнёвка на Т-образном перекрёстке улиц Удмуртская и Буммашевская произошёл потоп. Машины проезжали этот участок поднимая волны и отгоняя подальше от дороги пешеходов.

Также жители Удмуртии сообщили о крупном граде в Яган-Докье и в районе Сарапульского тракта.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, из-за сильного ветра частично отключилась электроэнергия в Вавожском, Завьяловском и Малопургинском районах. Кое-где повреждены крыши, фасады зданий, повалены деревья.

«Все оперативные службы - энергетики, дорожники, благоустройство - уже работают по своим направлениям. Во всех пострадавших муниципальных образованиях пройдут комиссии, мы на связи с главами районов. Главная задача - устранить последствия максимально быстро», — написал Бречалов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.