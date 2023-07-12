Главы Завьяловского и Малопургинского районов рассказали о повреждениях после непогоды

Завьялово. Удмуртия. Разрушения принес ураган в Завьяловском и Малопургинском районах.

В результате непогоды в Завьяловском районе пострадал один человек, рассказал глава района Константин Русинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Константин Русинов отметил, что в основном непогода обрушилась на территорию деревни Подшивалово. Ветер снес крышу со здания начальной школы, дома культуры и административного здания. По предварительной информации, также повреждены крыши около 15 частных домов.

Помимо этого в муниципальных образованиях района аварийно отключилась электроэнергия. Такое же происшествие наблюдается в Вавожском и Малопургинском районах.

«В ближайшее время проведем КЧС (комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — прим. ред.), максимально оперативно привлечем бригады для восстановления повреждений, чтобы к 1 сентября учебный процесс был запущен в стандартном режиме», — заявил Константин Русинов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии сообщает, что для оценки масштаба происшествия в деревню Подшивалово прибудут беспилотные летательные аппараты МЧС.

Глава Малопургинского района Сергей Юрин в своих соцсетях написал, что из-за множественных повреждений ЛЭП электричество отключили в 24 населенных пунктах. Для решения проблемы в район прибыли 7 аварийно-восстановительных бригад электриков из Сарапульского и Можгинского районов. Планируется, что электроснабжение в селе Малая Пурга появится к 17:00, а в остальных населенных пунктах — до 00:00.

Также в результате грозового фронта повредилась кровля Комплексного центра социального обслуживания населения, не выдержала штукатурка на фасаде школы в селе Пугачево и детского сада «Италмас». Помимо этого кровля повреждена у 5 многоквартирных домов, их управляющие компании и специалисты ЖКХ уже приступили к временным восстановительным работам.

Отмечается, что в первую очередь восстановительные работы ведутся в Малопургинской центральной районной больнице, пока она запитана по временной схеме.

К ликвидации последствий в районах привлечены все необходимые службы. Сергей Юрин заявил, что по всему в Малапургинскому району работают выездные комиссии. О всех повреждениях и авариях местные жители могут сообщить в единую диспетчерскую службу района по телефону 112 или 8 (952) 402-32-40.

Напомним, что от дождя на дорогах Ижевска образовался потоп, но коммунальщики уже выехали на проверку и расчистку уличных водостоков. Также ветер повалил деревья, оно из которых упало на местную жительницу.

UPD: Выяснилось, что в Завьяловском районе мужчина 1952 года рождения получил травмы в результате падения дерева. На ижевчанку 1951 года рождения аварийное дерево упало на придомовой территории в Индустриальном районе города.

Оба пострадавших госпитализированы в нейрохирургическое отделение 1РКБ, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящий момент мужчина пребывает в состоянии средней степени тяжести, а состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.