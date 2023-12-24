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В Сочи упавшее дерево насмерть задавило человека

18:56, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Сочи упавшее дерево насмерть задавило человека
18:56, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
481
0
#погода в Сочи\n#ураган
Фото: arzik2
481
0

В воскресенье на курорте от шквалистого ветра упало более 80 деревьев.

Сочи. Краснодарский край. 24 декабря в результате урагана в Сочи упавшее дерево насмерть придавило человека. В воскресенье на курорте шквалистый ветер повалил более 80 деревьев. О последствиях природного явления сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы.

Также повреждены крыши десятка многоквартирных домов и зафиксированы повреждения инженерных сетей. В четырех районах города из-за порыва линий электропередач нарушено энергоснабжение, в зоне отключения электроснабжения находится около 12 тысяч местных жителей.

 

18:56, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
481
0
#погода в Сочи\n#ураган