В Сочи упавшее дерево насмерть задавило человека

Сочи. Краснодарский край. 24 декабря в результате урагана в Сочи упавшее дерево насмерть придавило человека. В воскресенье на курорте шквалистый ветер повалил более 80 деревьев. О последствиях природного явления сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы.

Также повреждены крыши десятка многоквартирных домов и зафиксированы повреждения инженерных сетей. В четырех районах города из-за порыва линий электропередач нарушено энергоснабжение, в зоне отключения электроснабжения находится около 12 тысяч местных жителей.