Жительница Ижевска пострадала в результате падения дерева

Ижевск. Удмуртия. Прошедший ураган в Ижевске 12 июля не обошёлся без пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр удмуртского правительства Ярослав Семёнов.

Через Удмуртию проходит грозовой фронт. Повсеместно идут ливни и град, порывы ветра достигают 15 м/с. Перебои в электроснабжении наблюдаются на территории Завьяловского, Малопургинского и Вавожского района. Без света остались 5 213 домов, 31 населённый пункт с населением 17 тыс. человек. Социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей от электричества отключены не были.

Повреждения устраняет 106 сотрудников «Удмуртэнерго» и 26 единиц техники.

Наиболее от стихии пострадали Завьяловский и Малопургинский районы. В деревне Подшивалово ветром сорвало крышу школы, местного ДК и частных домов. Пострадавших, предварительно, нет. Также крыши повреждены в Малой Пурге.

В Ижевске стихией повалены деревья, повреждены провода. Ливнёвки не справлялись с поступающей водой. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате падения дерева травмы получила женщина. Она доставлена в больницу.

«Непогода, по данным Гидрометцентра, будет продолжаться до сегодняшнего вечера. Жителям рекомендуется по возможности находиться в помещении и отложить поездки на автомобиле», — предупредил Семёнов.