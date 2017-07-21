Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

По данным местных СМИ, пострадали более 190 человек.

Бодрум. Турция. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море поблизости от побережья турецкого Бодрума и греческого острова Кос. По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли 2 человека, более 190 пострадали, пишет деловая газета Взгляд.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находился в 10,3 километрах от побережья. Они ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.

Местные власти сообщают, что из-за землетрясения обрушились ветхие здания, а также частично повредились минарет мечети и крепость госпитальеров.

В настоящее время российское консульство отметило, что никто из находящихся там россиян не пострадал.