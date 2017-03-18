Пытавшегося завладеть оружием в аэропорту Парижа мужчину застрелили

В здании аэропорта прошла спецоперация по разминированию и поиску возможных сообщников нападавшего. Взрывчатки не нашли.

Париж. Франция. Неизвестного, который пытался завладеть оружием военного патруля в аэропорту Орли на юге Парижа, застрелили в ходе спецоперации. Спецслужбы провели обследование здания в поисках взрывных устройств и возможных сообщников нападавшего, которая завершилась безрезультатно, сообщил BFMTV.

Утверждается, что мужчина пытался выхватить оружие у одного из группы солдат, патрулировавших южный терминал аэропорта и скрылся в ближайшем магазине. После этого неизвестного застрелили сотрудники службы безопасности.

Людей из-за инцидента эвакуировали из здания, пассажирам не разрешали сойти с борта самолетов.

Позже BFMTV сообщил, что стрельба в Орли может быть связана с инцидентом, который ранее произошел в коммуне Стен. Там мужчина напал на полицейских, который остановили его автомобиль для проверки документов, и скрылся. Один из стражей порядка получил ранение. Позже машину нашли в аэропорту Орли.