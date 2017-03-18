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      Пытавшегося завладеть оружием в аэропорту Парижа мужчину застрелили

      14:11, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      14:11, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      121
      0
      #оружие\n#Париж\n#Франция\n#смерть\n#стрельба
      Фото: bfmtv.com
      121
      0

      В здании аэропорта прошла спецоперация по разминированию и поиску возможных сообщников нападавшего. Взрывчатки не нашли.

      Париж. Франция. Неизвестного, который пытался завладеть оружием военного патруля в аэропорту Орли на юге Парижа, застрелили в ходе спецоперации. Спецслужбы провели обследование здания в поисках взрывных устройств и возможных сообщников нападавшего, которая завершилась безрезультатно, сообщил BFMTV.

      Утверждается, что мужчина пытался выхватить оружие у одного из группы солдат, патрулировавших южный терминал аэропорта и скрылся в ближайшем магазине. После этого неизвестного застрелили сотрудники службы безопасности.

      Людей из-за инцидента эвакуировали из здания, пассажирам не разрешали сойти с борта самолетов.

      Позже BFMTV сообщил, что стрельба в Орли может быть связана с инцидентом, который ранее произошел в коммуне Стен. Там мужчина напал на полицейских, который остановили его автомобиль для проверки документов, и скрылся. Один из стражей порядка получил ранение. Позже машину нашли в аэропорту Орли.

      14:11, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      121
      0
      #оружие\n#Париж\n#Франция\n#смерть\n#стрельба
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