Неинфекционные заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти

В Восточной Европе это в основном сердечно-сосудистые заболевания.

Москва. Неинфекционные заболевания стали основной причиной смерти людей в трудоспособном возрасте. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе.

Более двух третей общего числа смертей приходится на болезни, не связанные с распространением инфекций, которые протекают на фоне коронавируса или без него.

Представитель ВОЗ отметил, что преждевременная смерть в возрасте до 70 лет в 80% случаев происходит из-за неинфекционных заболеваний. В Восточной Европе это в основном сердечно-сосудистые недуги и гипертония.

Также Викрамасингхе рассказал, что пандемия коронавируса заставила некоторых курильщиков отказаться от вредной привычки. Это связано с тем, что курящие люди тяжелее переносят заболевание.