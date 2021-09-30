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Неинфекционные заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти

12:11, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Неинфекционные заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти
12:11, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
39
0
#здоровье\n#ВОЗ\n#здравоохранение
Фото: unsplash.com
39
0

В Восточной Европе это в основном сердечно-сосудистые заболевания.

Москва. Неинфекционные заболевания стали основной причиной смерти людей в трудоспособном возрасте. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе. 

Более двух третей общего числа смертей приходится на болезни, не связанные с распространением инфекций, которые протекают на фоне коронавируса или без него. 

Представитель ВОЗ отметил, что преждевременная смерть в возрасте до 70 лет в 80% случаев происходит из-за неинфекционных заболеваний. В Восточной Европе это в основном сердечно-сосудистые недуги и гипертония. 

Также Викрамасингхе рассказал, что пандемия коронавируса заставила некоторых курильщиков отказаться от вредной привычки. Это связано с тем, что курящие люди тяжелее переносят заболевание. 

12:11, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
39
0
#здоровье\n#ВОЗ\n#здравоохранение
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