Диетологи назвали пять продуктов-жиросжигателей

Первым в списке оказались артишоки.

США. Диетологи назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжигать жир. В первую очередь людям, которые хотят похудеть, нужно включить в рацион артишоки, пишет Рен-тв.

Продукт является мочегонным и противоотечным, способствует выработке желчи, нормализует уровень холестерина. Кроме того, артишоки богаты антиоксидантами.

Людям с избыточной массой тела ученые советуют обратить внимание на грейпфрут. Фрукт низкокалориен, стимулирует пищеварение и приводит сахар крови в норму.

На третьем месте расположилась молочная сыворотка. Она активизирует рост мышечной массы и ускоряет метаболизм.

Очистить печень поможет содержащийся в зеленом чае галлат эпигаллокатехина. Очистить артерии и простимулировать кровообращение поможет кайенский перец.