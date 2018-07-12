В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

Фармацевтическая компания направила в суд иск против департамента исполнения наказаний.

Невада. США. Властям США пришлось отложить смертную казнь из-за иска производителя препарата мидазолам, который используется для инъекций. Об этом пишет РБК.

Компания обвинила департамент исполнения наказаний штата Невада в незаконном получении препарата. Местом назначения мидазолама была определена аптека в Лас-Вегасе, однако препарат направили в тюрьму.

Производитель Alvogen Inc. отказалась предоставлять лекарства для смертельных инъекций, считая, что это нанесет ущерб компании.

В связи с иском казнь Скотта Дозьера, виновного в двух убийствах, пришлось отложить. В прошлом году мужчина сам попросил суд применить к нему смертную казнь.