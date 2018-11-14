Замерзающие киевляне вышли на митинг из-за отсутствия тепла в квартирах

Люди перекрыли центр столицы.

Киев. Украина. Митингующие киевляне перекрыли центр столицы Украины из-за отсутствия тепла в квартирах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Люди с плакатами безостановочно ходят по пешеходному переходу у бульвара Леси Украинки, образовывая пробки.

Замерзшие жители винят ЖЭК и министерство регионального развития, пишет «Газета.ру».

Напомним, власти Украины планировали повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ сразу на 32%, по причине повышения цен на газ с 1 ноября на 23,5%.