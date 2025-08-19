Закрыть
10:30, 19 августа, 2025
ХК «Ижсталь» проиграл «Нефтехимику»
#Удмуртия\n#Ижсталь\n#хоккей
Источник фото: vk.com/izhstal
Игра закончилась со счетом 5:2.

Нижнекамск. Татарстан. Хоккейный клуб «Ижсталь» в товарищеском матче 18 августа встретился с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

В первом периоде счет у команд был равный, во втором в лидеры выбился соперник ижевчан — 2:1. В третьей двадцатиминутке «Ижсталь» смогла забить только одну шайбу, «Нефтехимик» прибавил себе к счёту ещё три. Итог — 5:2. 

«Уступаем сегодня нашим старшим товарищам, но одерживаем победу в серии послематчевых бросков», — рассказали в пресс-службе клуба. 

Напомним, ранее на домашнем льду хоккеисты «Ижстали» всухую обыграли «Олимпию». 

