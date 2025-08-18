Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» в домашнем матче 17 августа всухую победил команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первая шайба от «Ижстали» в ворота соперника залетела за минуту до окончания первого периода. Второй период прошёл без голов. В итоге «сталевары» смогли забросить ещё одну шайбу в серии буллитов, при этом не дав противнику распечатать свои ворота. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «сталеваров».

Следующий товарищеский матч «Ижстали» пройдёт с «Нефтехимиком» 18 августа в Нижнекамске (6+).

Напомним, в игре 13 августа «сталевары» смогли взять реванш у тюменского «Рубина». Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу ижевчан.