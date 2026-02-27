Ижевск. Удмуртия. К тренерскому штабу ФК «Ижевск» присоединился новый специалист. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, главным тренером команды является Егор Козырев. Он руководит тренировочным процессом и формирует игровую модель команды. С тактической подготовкой, налаживанием командных взаимодействий и ежедневной работой на поле Егору Козыреву помогает тренер Сергей Пятикопов.

За физическую подготовку футболистов отвечает Артур Зияисов. Он развивает выносливость, интенсивность и функциональную готовность спортсменов.

Перед сезоном 2026 года в тренерском штабе произошла одна замена — тренер по работе с вратарями Сергей Михайлов завершил сотрудничество с клубом. Вместо него к команде присоединился Денис Соловьёв. Он будет индивидуально работать с голкиперами, поможет им оттачивать технику и игровую дисциплину.

«Преемственность, единая методика подготовки и понимание внутренних процессов — важная основа для развития команды», — отметила пресс-служба ФК «Ижевск».

Напомним, что в 2026 году футбольный клуб «Ижевск» вернулся в профессиональный спорт.