10:40, 27 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#футбол\n#тренер
Источник фото: ИИ
Остальной состав тренерского штаба не изменился.

Ижевск. Удмуртия. К тренерскому штабу ФК «Ижевск» присоединился новый специалист. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, главным тренером команды является Егор Козырев. Он руководит тренировочным процессом и формирует игровую модель команды. С тактической подготовкой, налаживанием командных взаимодействий и ежедневной работой на поле Егору Козыреву помогает тренер Сергей Пятикопов.

За физическую подготовку футболистов отвечает Артур Зияисов. Он развивает выносливость, интенсивность и функциональную готовность спортсменов.

Перед сезоном 2026 года в тренерском штабе произошла одна замена — тренер по работе с вратарями Сергей Михайлов завершил сотрудничество с клубом. Вместо него к команде присоединился Денис Соловьёв. Он будет индивидуально работать с голкиперами, поможет им оттачивать технику и игровую дисциплину.

«Преемственность, единая методика подготовки и понимание внутренних процессов — важная основа для развития команды», — отметила пресс-служба ФК «Ижевск».

Напомним, что в 2026 году футбольный клуб «Ижевск» вернулся в профессиональный спорт

