Крымск. Краснодарский край. В городе Крымск Краснодарского края продолжаются стыковочные матчи футбольной команды «Ижевск», которая недавно вновь вернулась в профессиональный футбол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этот раз соперником стал СК «Астрахань». Отмечается, что футбольный клуб из Астрахани имеет длинную историю — он основан в 1931 году при судостроительном заводе. Команда является 13-кратным чемпионом Астрахани, 20-кратным обладателем Кубка города. Выступала во Втором дивизионе России с 2000 года. В профессиональный футбол вернулась с 2023 года.

ФК «Ижевск» открыли счёт во время первого тайма. За оставшееся время СК «Астрахань» не смогли отыграться. В итоге матч закончился со счётом 1:0 в пользу ижевчан.

Напомним, 28 февраля ФК «Ижевск» одержали победу ПФК «Арсенал-2» со счётом 2:0.