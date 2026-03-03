Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Победой завершился матч футбольной команды «Ижевск» против СК «Астрахань»

17:02, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Победой завершился матч футбольной команды «Ижевск» против СК «Астрахань»
17:02, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
17
0
#футбол\n#ФК «Ижевск»\n#Краснодарский край
Источник фото: ИА «Сусанин»
17
0

Счёт матча — 1:0.

Крымск. Краснодарский край. В городе Крымск Краснодарского края продолжаются стыковочные матчи футбольной команды «Ижевск», которая недавно вновь вернулась в профессиональный футбол. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этот раз соперником стал СК «Астрахань». Отмечается, что футбольный клуб из Астрахани имеет длинную историю — он основан в 1931 году при судостроительном заводе. Команда является 13-кратным чемпионом Астрахани, 20-кратным обладателем Кубка города. Выступала во Втором дивизионе России с 2000 года. В профессиональный футбол вернулась с 2023 года.

ФК «Ижевск» открыли счёт во время первого тайма. За оставшееся время СК «Астрахань» не смогли отыграться. В итоге матч закончился со счётом 1:0 в пользу ижевчан.

Напомним, 28 февраля ФК «Ижевск» одержали победу ПФК «Арсенал-2» со счётом 2:0.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:02, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
17
0
#футбол\n#ФК «Ижевск»\n#Краснодарский край