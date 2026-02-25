Ижевск. Удмуртия. Контрольный матч на сборах для ФК «Ижевск» завершился поражением со счётом 1:2 во встрече с ФК «Орёл». Об этом сообщается в официальной группе команды в соцсетях.

Напомним, ижевские футболисты находятся на вторых учебно-тренировочных сборах в Краснодарском крае.

«Начали уверенно, выполняли установки тренерского штаба, держали структуру игры. Соперник оказался более сыгранным и опытным, но до перерыва наши парни действовали организованно и надёжно. Команда проявила характер, продолжала бороться и искать свои моменты. Финальный свисток зафиксировал результат, но главное — полученный опыт. Матч стал важным этапом подготовки. Это серьёзная проверка для всей команды и возможность проявить себя для футболистов, находящихся на просмотре. Делаем выводы и продолжаем работу. Впереди ещё много задач», — говорится в сообщении.