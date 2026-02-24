Уфа. Республика Башкортостан. Юношеская команда «Зенит-Ижевск 2013» стала призёром Премьер-Лиги Кубка ФК «Уфа» (0+). Об этом сообщается в группе Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит-Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли с 20 по 22 февраля в Уфе. За медали боролись 8 команд.

В групповом этапе юные футболисты из Ижевска не допустили поражений, но плей-офф не задался. В решающем матче против команды «Уфа» соперник оказался сильнее, и игра завершилась со счётом 0:2. В результате спортсмены «Зенит-Ижевск 2013» стали обладателями серебряных медалей.

Также жюри отдельно отметило некоторых игроков команды. Николая Верейкина назвали лучшим нападающим турнира, а Марка Абашева — лучшим игроком команды.

Напомним, что недавно Спортивную школу олимпийского резерва по футболу «Зенит-Ижевск» допустили к участию в Юношеской футбольной лиге Приволжье в 2026 году.