Новороссийск. Краснодарский край. Футбольный клуб «Ижевск» 15 марта вничью сыграл с пензенским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что клуб из Пензы обладает более чем вековой историей — он основан в 1918 году. За свою историю команда не раз меняла название, но футбольные традиции города сохраняет до сих пор. Сегодня «Зенит» выступает во Второй лиге России Дивизион Б.

Счёт в игре открыли футболисты из Ижевска, однако пензенцы быстро сравняли счёт, а затем забили ещё один гол в ворота ижевчан. Во втором тайме ФК «Ижевск» смогли забить дважды, вновь вырвавшись вперёд. Однако затем «Зенит» удачно реализовал штрафной удар. Итоговый счёт насыщенного матча — 3:3.

Напомним, ранее ФК «Ижевск» одержал победу в игре против СК «Астрахань».