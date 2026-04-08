Горожане смогут задать вопросы игрокам и тренерскому составу.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт встреча болельщиков с футбольной командой «Ижевск» (18+). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Мероприятие состоится 8 апреля в 16:00 в Школе футбола на улице Зенитной, 5 «а». Желающих поприсутствовать на встрече собирают у шлагбаума со стороны улицы Базисной.
Горожане смогут пообщаться с футболистами, главным тренером, спортивным директором и задать вопросы. А также это отличная возможность поддержать клуб перед важным матчем с «Химиком» из Дзержинска, который пройдёт 12 апреля (18+).
