Футбольный клуб «Ижевск» одержал «сухую» победу в игре против ПФК «Арсенал-2» 

17:35, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Футбольный клуб «Ижевск» одержал «сухую» победу в игре против ПФК «Арсенал-2» 
#Удмуртия\n#Тула\n#спорт\n#ФК «Ижевск»\n#футбол
Источник фото: ИИ
Матч завершился со счётом 2:0.

Крымск. Краснодарский край. В субботу, 28 февраля, в Крымске прошел футбольный матч ФК «Ижевск» против ПФК «Арсенал-2» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Отмечается, что тульский клуб существует с 1923 года и в разное время достигал премьер-лиги, участвовал в еврокубках и завоёвывал призовые места в ФНЛ.

Во время игры ФК «Ижевск» забил по одному безответному голу в каждом тайме. Итоговый счёт оказался 2:0 в пользу ижевчан.

Ранее ижевский клуб уступил ФК «Орёл» со счётом 2:1.

Напомним, ранее сообщалось, что обновлённая футбольная команда «Ижевск» вернулась в профессиональный футбол.

