Крымск. Краснодарский край. В субботу, 28 февраля, в Крымске прошел футбольный матч ФК «Ижевск» против ПФК «Арсенал-2» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.
Отмечается, что тульский клуб существует с 1923 года и в разное время достигал премьер-лиги, участвовал в еврокубках и завоёвывал призовые места в ФНЛ.
Во время игры ФК «Ижевск» забил по одному безответному голу в каждом тайме. Итоговый счёт оказался 2:0 в пользу ижевчан.
Ранее ижевский клуб уступил ФК «Орёл» со счётом 2:1.
Напомним, ранее сообщалось, что обновлённая футбольная команда «Ижевск» вернулась в профессиональный футбол.
