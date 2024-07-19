Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид

В Завьяловском районе мама потеряла своего сына

10:00, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Завьяловском районе мама потеряла своего сына
10:00, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
147
0
#МЧС\n#Завьяловский район\n#заблудившиеся в лесу
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
147
0

47-летнего мужчину нашли около СНТ «Витамин».

Завьялово. Удмуртия. В лесу Завьяловского района спасатели искали потерявшегося мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

18 июля за помощью в ведомство обратилась женщина, у которой в лесу заблудился 47-летний сын.

На поиск мужчины отправились сотрудники МЧС и волонтеры. Его искали несколько часов и ближе к вечеру обнаружили в СНТ «Витамин».

«Мы начали опрашивать жителей близлежащих к дороге СНТ. В одном из них нам указали направление, в котором пошел мужчина, подходивший нам по приметам. Наши бойцы на квадроциклах поехали в указанном направлении. Так, по «горячим следам» мы его и нашли», — рассказал сотрудник специализированной пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии Демьян Мокрушин.

10:00, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
147
0
#МЧС\n#Завьяловский район\n#заблудившиеся в лесу