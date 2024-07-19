В Завьяловском районе мама потеряла своего сына

Завьялово. Удмуртия. В лесу Завьяловского района спасатели искали потерявшегося мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

18 июля за помощью в ведомство обратилась женщина, у которой в лесу заблудился 47-летний сын.

На поиск мужчины отправились сотрудники МЧС и волонтеры. Его искали несколько часов и ближе к вечеру обнаружили в СНТ «Витамин».

«Мы начали опрашивать жителей близлежащих к дороге СНТ. В одном из них нам указали направление, в котором пошел мужчина, подходивший нам по приметам. Наши бойцы на квадроциклах поехали в указанном направлении. Так, по «горячим следам» мы его и нашли», — рассказал сотрудник специализированной пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии Демьян Мокрушин.